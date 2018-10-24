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İmar Barışı’nda rekor o şehirde!

600 bin vatandaşın uygulama için başvuruda bulunduğu İzmir ülke genelinde ilk sıraya yerleşirken, projelerin toplam değeri 700 milyon lirayı geçti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 08:04
İmar Barışı’nda rekor o şehirde!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de başlatılan İmar Barışı uygulamasında başvuru süresinde sona yaklaşıldı. Yetkililer başvuruların 31 Ekim'de sona ereceğini belirtirken, İmar Barışı'ndan yararlanmak için vatandaşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dün de akın etti. Türkiye'de İmar Barışı'na en yoğun başvuru ise İzmir'de gerçekleşti. Projeyle kaçak yapılaşma ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi hedefleniyor.

BUCA VE BORNOVA'DA

8 Haziran'da uygulanmaya başlanan İmar Barışı'na İzmir'den rekor katılım oldu. Türkiye'de başvuru sayısı 5 milyonu geçerken, İzmir'de 600 bini aşkın vatandaş proje için müracatta bulundu. Rekortmen kent unvanını elde eden İzmir'de başvuruların değeri 700 milyon lirayı aştı. En çok başvuru yapılan ilçeler Buca ve Bornova oldu. Toplam başvurunun yüzde 18'i Bornova'dan, yüzde 12'si ise Buca'dan yapıldı.

VATANDAŞLAR SIRAYA GİRDİ

Vatandaşlar ofislerde İmar Barışı başvurusu için sıraya girdi. 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurusunu yapan vatandaşlar, ödenmesi gereken ücreti 31 Aralık 2018'e kadar yatırabilecek.

Yeni Asır

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 08:04
  1. İzmir
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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