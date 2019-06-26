İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, 23 Haziran seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, yarın saat 18.30'da görevi devralacağını belirtti.26 Haziran 2019 Çarşamba 13:51
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ''İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir'' denildi.
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