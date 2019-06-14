"İmamoğlu'nun 'gazi' Mevlüd dedesi Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında yok!"

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yerelkulisgazetesi adlı internet sitesi, CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun sıklıkla bahsederek 'rol modelim.' dediği 'Gazi' Mevlüt dedesine dair çarpıcı iddialar paylaştı. "Ekrem İmamoğlu'nun 'İstiklal savaşı gazisi Mevlüt dedem' diye anlattığı büyükdedesi Mevlüt Müdafa'nın, devletin resmi kayıtlarında gazi olarak yer almadığı ortaya çıktı" denilen haberde, Müdafa soyadlı hiç kimsenin Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı resmi kayıtlarında olmadığı iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun gerçek soyadının 'Müdafa' olduğu ve 1980'li yılların başında ailesi tarafından mahkemeye başvurulması üzerine değiştirildiği hatırlatılan haberde, "İmamoğlu, büyükdedesi Mevlüt Müdafa'nın, Sakarya Meydan Muhaberesi esnasında İzmir ve İstanbul Cephesi'nde asker olarak vatana hizmet ettiğini gündeme getirdi. Dedesiyle ilgili askerlik hatıralarından sadece ufak bir kısmına değinebilen İmamoğlu, 'Onun mücadelesini biraz Cumhuriyet'in hikâyesine benzetirim. En zorlu bir anda hayata tutunmak ve sonra güçlü bir hayat inşa etmek.' şeklinde cümleler kullanarak Mevlüt dedesi ile Cumhuriyet arasında ilginç bir ilişkilendirme kurdu. Büyükdedesine ait olduğunu ileri sürdüğü gazilik madalyası ise resmi kayıtlarda yok." ifadeleri kullanıldı.

İmamoğlu'nun Mevlüt dedesine dair şok iddiaların öne sürüldüğü haberin detaylarında şunlar da paylaşıldı:

"Yetkililerden edinilen bilgilere göre ne Genelkurmay Başkanlığı ne de Milli Savunma Bakanlığı resmi kayıtlarında 'Müdafa' soyadlı birisi yer almıyor. CHP adayının seçim kampanyası sürecinde sürekli olarak dile getirdiği büyükdedesi Mevlüt Müdafa'nın, İstiklal Savaşı gazisi olduğuna dair öne sürdüğü tek belge ise vesikalık bir resimden ibaret."

Sabah yazarı Mahmut Övür de bugünkü yazısında "Dedem İstiklal Gazisi" diyen Ekrem İmamoğlu’nun yalan söylediğini belirtti.

Övür "Memleketi Trabzon'daki yerel kaynaklardan aldığım duyuma göre İmamoğlu'nun İstiklal Madalyalı Mevlüt Dedesi'nin İstiklal Madalyası aldığına dair Genelkurmay'da herhangi bir kayıt yok." diye yazdı.