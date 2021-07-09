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Gündem İmamoğlu'nun "gariban" dediği vatandaştan olay sözler: 30 saniyenin içine 30 yalan koymuş
Gündem

İmamoğlu'nun "gariban" dediği vatandaştan olay sözler: 30 saniyenin içine 30 yalan koymuş

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "gariban vatandaş" dediği Malatyalı esnaf İrfan Yılmaz, "İmamoğlu 30 saniyenin içine 30 tane yalan koymuş" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 15:12:00 - 2021-07-09 15:13:04

Geçtiğimiz günlerde Malatya'yı ziyaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "gariban vatandaş" olarak kamuoyuna tanıttığı Malatyalı esnaf İrfan Yılmaz, yaptığı açıklamalarla İmamoğlu'nun maskesini düşürdü.

Malatyalı vatandaş, Kanal İstanbul projesini engellemek için algı operasyonu yapan İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek deşifre etti. İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu anlatan vatandaş, İmamoğlu'na sadece "Kanal İstanbul yapılacak mı?" diye bir soru yönelttiğini belirterek şunları söyledi:

"Kendisi bana 'hayır yapılmayacak' dedi. Neden diye sorunca 'kötü bir şey' dedi. 'Oradan bize para gelecek' dedim, 'Seni kandırmışlar' dedi. Ben para gelecek derken ülkemizin geleceğini kastetmiştim"

"30 saniyenin içine 30 yalan koymuş"

"İmamoğlu katıldığı bir programda 'Bu garibana para gelecekmiş, kandırmışlar' diyerek algı yaptı ve söylemediğim cümleleri kullandı" diyen İrfan Yılmaz, "İmamoğlu ile aramda sadece 30 saniyelik bir diyalog geçti. Sonra gitmiş 3-4 yerde benden bahsetmiş. 30 saniyenin içine 30 tane yalan koymuş" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun kendisi hakkında yaptığı yalan konuşmayı telefondan dinleten vatandaş, "Ben garibanmışım, işimi gücümü söylemedim yalan. Kulağına da eğilmedim direk yüzüne söyledim" dedi.

"Vallahi hepsi yalan"

İmamoğlu'nun iddiasının aksine durumunun kötü olmadığını söyleyen vatandaş, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür durumumuz kötü değil, tabii İmamoğlu'na göre çok garibanız. Ama dediği kadar da gariban değiliz. O kibirle egoyla söylemesine bakarsanız ekmeğe muhtaç bir halimiz var. Vallahi hepsi yalan."

Malatyalı vatanda ayrıca İmamoğlu'nun türlü yalanlarla algı operasyonu yaparak Türkiye'nin yararına olacak hizmetleri engellemeye çalıştığını ifade etti.

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Yorumlar

Bodrumlu

İmamoğlu gel beni bul garibanım,Bodrum'da kaleye karşı iki katlı evim ve bitezde iki ticari taksim var. Yetmiyor açım.
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TANTUNİ QUİN

Her Sami Müslüman Esnaf Tiyatronun İçinde Olmak İstemiyorsa Kapıdan İçeri Sokmasın Bu Laleli Madrabazını…
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