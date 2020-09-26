İmamoğlu'ndan yüzde 500'lük zam! "Bu yasaya da hukuka da vicdana da aykırı"

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren gazete bayilerine büyük darbe vurdu.

Yüzde 500 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "yeni uygulaması" nedeniyle gazete satış büfelerinin kiralarına ortalama yüzde 500 zam yaptı. 21 Eylül tarihine kadar zammın yansıtıldığı sözleşmeye imza atmayan bayiler için 1 Ekim'e kadar ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Koronavirüs ile birlikte yüzde 500'lük zamla karşı karşıya kalan büfe işleten esnaf ise Ekrem İmamoğlu'na bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Milliyet'in haberine göre; İBB mülkiyetinde bulunan, gazete ve ürün satış büfelerinin yetkisi, İBB Meclisi'nin aldığı kararla İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ'ye devredildi.

Bu gelişmenin ardından İstanbul'da bulunan büfe kiralarına ise ortalama yüzde 500 zam yapıldı. Konuya ilişkin konuşan büfe sahipleri ve işletmecileri, "yenileme" adı altında kendilerinden 80 ile 300 bin lira arası ödeme istendiğini de aktardı.

İstanbul Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, "2003'ten beri gazete bayilerinin oda başkanıyım, 1994 yılından itibaren de gazete bayisiyim. Bu gazete bayilerinin çoğu 1994 yılından beri faaliyet gösteriyor. Yağmur, çamur, fırtına demeden, gazete okurlarına 365 gün boyunca kesintisiz hizmet veriyorlar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanlış bilgi verildiğine eminim. Bizi gıda büfeleriyle karıştırıyorlar. Ayrıca temmuz ayındaki İBB Meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın bizi yandaş, yancı ve rant heveslisi olarak yaftalayarak itibarsızlaştırmaya çalışmasına da şaşırdım" dedi.

"34 yıldır CHP'liyim"

34 yıldır Cumhuriyet Halk Partili (CHP) ve CHP 35. dönem Parti Meclisi üyesi olduğunu ifade eden Karasu, şunları söyledi:

"Nasıl yandaş oluyorum? Ama önemli olan bu değil; biz bu işi siyasileştirmek istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz, evine ekmek götürmeye çalışan emekçi insanlara yapılan yanlış uygulamadan geri adım atılması. Ayrıca şartlarını ağırlaştırdıkları gazete bayilerine bir hafta süre verilerek, 'Ya bu sözleşmeleri imzala ya da büfeyi boşalt, anahtarı teslim et' denilmesine karşıyız. Kiralara yüzde 400 - 600 arası zam yapılmış ve 80 bin ile 300 bin arası olan, henüz görmediğimiz, 12 ay sonra teslim edilecek yeni büfenin ilk taksiti isteniyor"

"Bu yasaya da hukuka da vicdana da aykırıdır"

"Bu yasaya da hukuka da vicdana da aykırıdır" İstanbul Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yedi gün içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen bayilerin yerlerine hemen ihaleye çıkacaklarını da sözleşmeye eklemişlerdir. Pandemi döneminde en çok zarar gören esnafların arasında gazete bayileri vardır. Hepsi kredi çekti. Bu paraları nasıl bulacaklar? Bırakıp gitseler ailelerini nasıl geçindirecek, kredi borcunu nasıl ödeyecekler? Bu yasaya da hukuka da vicdana da aykırıdır."