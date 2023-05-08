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Siyaset İmamoğlu'ndan çirkin üslup! Yine kendine yakışanı yaptı
Siyaset

İmamoğlu'ndan çirkin üslup! Yine kendine yakışanı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 10:55:00 - 2023-05-08 10:57:19

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki "korsan miting"in ardından Vali Okay Memiş ile yaptığı telefon görüşmesindeki üslubu büyük tepki topladı.

İstanbul'a hizmet etmek yerine il il gezen Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da düzenlediği "korsan miting"de yaşanan gerginliğin başaktörü oldu. Ekrem İmamoğlu'nun yaşanan olaylar sonrası Erzurum Valisi Okay Memiş ile yaptığı telefon görüşmesindeki üslubu ise büyük tepki çekti.

"Dua et ki ben böyle konuşuyorum"

İmamoğlu, telefonda Vali Memiş'e, "Erzurum adına kınıyorum. Dadaş adına kınıyorum. Beni daha yorma. Bana tedbirleri aldık ama üzgünüm derseniz, bunları söylerim size. Ama ben tedbirleri almadım, gereğini yapacağım... Ağır mı konuşuyorum. Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum" dedi.

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