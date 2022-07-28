İmamoğlu'na tokat gibi cevap! 'Camileri seçimden seçime poz verme yeri gören zihniyetin müstesna şahsiyeti!'

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Kadınların giyim-kuşamına yönelik sözleri sebebi ile hedefe konan Halil Konakcı Hoca için, feministlerin ve CHP'lilerin, "Görevden alınsın." şeklindeki haddi aşan çıkışlar devam ediyor.

Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alarak, "İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını ben kabul etmiyorum, benim başkanım değil." ifadelerini kullandı.

İsim vermeden İmamoğlu'nu eleştiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Camileri seçimden seçime poz verme yeri gören zihniyetin müstesna şahsiyeti! Cami, dünyaya kapanma Allah’a(cc) açılma noktasıdır. Cami, arz-ı endam makamı değil, Müminlerin sessiz, sedasız kulluklarını Allah Azze ve Celle’ye arz yeridir. Cami, mâsivadan mâveraya kanat vurmaktır." dedi.

"Bir politikacının doktora nasıl hasta muayene edeceğini öğretmeye kalkışması ne kadar çirkinse; Diyanet İşleri Başkanı'na dini nasıl anlatacağını öğretme cüreti de en az o kadar çirkindir." diyen Dr. Şenocak, şöyle devam etti: Hocaların ne konuşacağını politikacıların belirlemesi, gençliği tekfircilerin kucağına itmektir.