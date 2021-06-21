İmamoğlu'na oy veren vatandaş isyan etti: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

Beylikdüzü'nde bir vatandaş, yerel seçimlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini belirterek, "Ellerim kırılsaydı da sana oy vermeseydim" deyip isyan etti.

Yerel seçimler öncesi vatandaşlara büyük vaatler veren, cami cami dolaşarak göz boyayan Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlardan tepki yağıyor. İstanbul'un ilçesi Beylikdüzü'nden, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaştan tepki geldi.

İmamoğlu'na isyan etti

İBB Başkanı olmadan önce Beylikdüzü Belediye Başkanı da olan İmamoğlu'na, bir vatandaş kaydettiği görüntülerde isyan etti.

Sokakların temizlenmemesine çektiği videoyla tepki gösteren şahıs, seçimlerde İmamoğlu'na oy verdiğini belirtip, çevredeki pisliğin park halindeki araçları kirlettiği görüntüleri yayınladı.

"Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim"

İmamoğlu'na oy verdiği için pişman olduğunu da belirten şahıs, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Sayın İmamoğlu! Seçimden önce öyle güzel vaatler veriyorsunuz... Siz kendi mahallenizi bile temizlemiyorsunuz. Artık burama kadar geldi. Sağ kökenli birisi olarak sana ben oy verdim. Sen komşumsun, buraya hizmet verirsin diye, CHP'ye hayatım boyunca bir oy verdim. Nerede? Ellerim kırılsaydı da sana oy vermeseydim."