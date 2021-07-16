İmamoğlu yine boş durmadı! Yarından itibaren yüzde 25 zam
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam furyasına bir yenisini daha ekledi. İBB tarafından Halk Ekmek büfelerinde satılan ekmeğe yarından itibaren yüzde 25 zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Halk Ekmek'e yüzde 25 oranında zam yaptı. Normal ekmek yarından itibaren 1 TL değil 1.25 TL'ye satılacak.
Eylül ayında da yapılmıştı
Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.
Maliyet bahanesi
İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Artan un ve enerji maliyetleri karşısında bu zam kaçınılmazdı" dedi.
Fırıncılar da zamma hazırlanıyor
Öte yandan İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'nda ekmeğin fiyatına zam talep edeceklerini açıkladı.
İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi.