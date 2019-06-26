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İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi

23 Haziran'da sonuçların büyük bir kısmının açıklanmasının ardından AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, kameraların karşısına geçerek rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu'nun O anlarda açıklamayı büyük bir heyecanla dinlediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:11

23 Haziran seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi. Seçimi kaybeden AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın 23 Haziran akşamı İmamoğlu'nu tebrik ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. 

İmamoğlu çok heyecanlı

Görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun, son derece heyecanlı olduğu gözleniyor. Binali Yıldırım'ın açıklamalarını izleyen CHP'liler, tebrik konuşmasını alkışlıyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:11
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • HarunHarun39 dk önce
    Pinokyo kazandı. Yaşasın Yalacılar.
  • Bükücü Bükücü 59 dk önce
    Betona adamlık insanlık nasıl olur onu öğretmiş ama yinede bunlarda öğrenecek kapasite yok
  • OkurOkur1 sa önce
    Ammada imamoğlu reklamı yapıldı....

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