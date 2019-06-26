İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi 23 Haziran'da sonuçların büyük bir kısmının açıklanmasının ardından AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, kameraların karşısına geçerek rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu'nun O anlarda açıklamayı büyük bir heyecanla dinlediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

23 Haziran seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı seçildi. Seçimi kaybeden AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın 23 Haziran akşamı İmamoğlu'nu tebrik ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu çok heyecanlı Görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun, son derece heyecanlı olduğu gözleniyor. Binali Yıldırım'ın açıklamalarını izleyen CHP'liler, tebrik konuşmasını alkışlıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.