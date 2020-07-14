İmamoğlu sonunda bunu da yaptı! Gerçeği anlatan şoför Ertuğrul Aslan’ın sertifikası iptal edildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart sabahı Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan şoför Ertuğrul Aslan'ın sertifikasının iptal edildiği ortaya çıktı.

İETT tarafından Ertuğrul Aslan'a gönderilen mesajda "Sertifakınız Tahkikat Kurulu kararıyla 8 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iptal edilmiştir. Bu mesaj tarafınıza ulaştıktan itibaren 5 gün içerisinde sertifikanızı Otobüs A.Ş.'ye iade etmeniz gerekmektedir" denildi. Sertifikası iptal edilen şoförün, araç kullanması yasaklanıyor.

İBB'den bir skandal daha

Fazilet durağından hiç yolcu almadığını anlatan şoför Ertuğrul Aslan'ın sertifikası iptal edildi. Konuya ilişkin Ahaber'e açıklamada bulunan Aslan, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, itirafının ardından geçen yüzüncü günün ardından sertifikasının bir anda iptal edildiğini dile getirdi. İBB'nin yine yalanlarında boğulduğunu ifade eden Aslan, sertifikasının iptal edilmesinin sebebini sorduğunda ise basın yayın organlarına kurumu ve şahısları kötülediği ve aşağıladığı gerekçesi ile işten çıkarıldığını belirtti.

Yalanları ortaya çıktı

62 numaralı Kağıthane- Kabataş hattında çalışan Ertuğrul Aslan; aHaber'e konuşmuş ve İBB Sözcüsü Ongun'un, "29 Mart Pazar günü sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu bindi" ve Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu" ifadelerinin gerçek olmadığını açıklamıştı.

Aslan, "Sinirden gülüyorum. Aklıma geldikçe delireceğim. 29 Mart'ta ben bu duraktan (Fazilet durağı) hiç yolcu almadım. Fazilet durağından hiç yolcu almadan saatte 29 km. hızla geçtim" demişti.

Aslan, Ongun'u eleştirerek, "'Birisi çıkmış, '47 yolcu aldı' demiş. Bu arkadaş benim yanımda mıymış? Otobüsün içinde miymiş? Buna bu bilgiyi kim vermiş? Nasıl vermiş? Hangi amaçla vermiş?" diye sormuştu. Belediyeye ait İBB TV'de verdiği ve Ongun'un hesabından yayınlanan röportajlardaki ifadelerin eksik verildiğini söyleyen Aslan, "Kestiler, doğradılar. Konuşmamın tamamı verilmedi. Niye tamamı verilmedi?" demişti.

Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin skandal kararına sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;