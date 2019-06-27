İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'na mazbatasını almak için geldi. İmamoğlu'na eşi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den teslim aldı.

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, "Değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben de tabii her şeyden önce şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul’umuz hem Türkiye’mizin hem Avrupa'nın en büyük kendi. En doğru işleri yapacağımız bir 5 yılı umarım hep birlikte yaşarız. Tek tek 39 ilçenin, ilçe seçim kurulu başkanlarına, heyetlerine, ilçe seçim kurulu müdürlerine, sandık kurulu üyelerine, sandık kurulunda görev alan tüm siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi ulaştırarak demokrasiye katkı sunan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum.”