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İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:20
İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'na mazbatasını almak için geldi. İmamoğlu'na eşi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den teslim aldı.

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, "Değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben de tabii her şeyden önce şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul’umuz hem Türkiye’mizin hem Avrupa'nın en büyük kendi. En doğru işleri yapacağımız bir 5 yılı umarım hep birlikte yaşarız. Tek tek 39 ilçenin, ilçe seçim kurulu başkanlarına, heyetlerine, ilçe seçim kurulu müdürlerine, sandık kurulu üyelerine, sandık kurulunda görev alan tüm siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi ulaştırarak demokrasiye katkı sunan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:20
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul İl Seçim Kurulu
  3. mazbata
  4. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner

YORUM YAZ

  • hercaihercai12 dk önce
    Bedduaci sozde muslumanlar da gelmis yapmis yorumlarini. Siz herhalde su bahsedilen kindar nesildensiniz. Kendi ulkesinin kendi vatandasinin kendi soydasinin iyiligini istemeyen birak musluman olmayi daha insan olmamamistir.
  • Hüseyin Hüseyin 12 dk önce
    BAŞKANIM MAZBATA SANA ,SEN MAZBATAYA ÇOK YAKIŞTIN İSTANBUL SENİNLE DAHA DA DEVLEŞECEK...
  • Serkan 34Serkan 3422 dk önce
    Hayirli olsun basarilar
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 29 dk önce
    Bu Mazbatayı Şer İttifakı İle Kazandığın İçin, Hiç Bir Değeri Yok. Hiç Şüphesiz ki.
  • chpchp33 dk önce
    tamam yeter artık kurtulalim artik bu akape esaretinden bir degişiklik olsun belki bu daha iyi yapar
  • sevinçsevinç33 dk önce
    Hayırlı olsun başkan masum mahcup hakettin eğilme dik dur KRAL ..
  • recairecai35 dk önce
    aksama sampanya viski partisi var istanbulda desane.
  • NurNur37 dk önce
    Ne alırasa alsın ben bu adama oy vermedim
  • Teğmen KubilayTeğmen Kubilay40 dk önce
    İnşallah tüm İstanbullulara ve Türkiyemize hayırlı uğurlu olur. Başarılar Başkan İmamoğlu.
  • FAruk babaFAruk baba41 dk önce
    ne buna nede buna oy verenlere hayirli olmasin, sahtekarlikla hirsizlikla, iftirayla, inkarla istanbulu aldilaracisi ciksin aheste aheste ailelerinden kendilerinden.
  • AsenaAsena42 dk önce
    Hayrımı görme, insaallah.
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli45 dk önce
    Hayırlı olsun. İstanbul halkına iyi işler yapmak halkı huzurlu yaşatma isteklerin başarıların ile bütünleşsin.
  • ismirliismirli45 dk önce
    hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Misket oynayanlar derneğine kaç para bağışlayacaksın Ekrem imamoğlu. :)
  • AviniAvini46 dk önce
    Sevin bakalım bir yere not ettik validen özür dile
  • Zıya Zıya 47 dk önce
    Oyuncağını dlgi desene garibim sevinmiştir

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