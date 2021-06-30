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Gündem İmamoğlu, Deniz Canlıları Müzesi’ni yerle bir etti
Gündem

İmamoğlu, Deniz Canlıları Müzesi’ni yerle bir etti

Yolsuzluk iddialarının salgına dönüştüğü, kişiye özel ihalelerle yandaşların semirtildiği Beşiktaş Belediyesi’nde kötü kokular yükselmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 09:58:00 -
İmamoğlu, Deniz Canlıları Müzesi’ni yerle bir etti

 Haber Merkezi 

Her fırsatta, bilimden, ilimden, çevrecilikten dem vuran ancak hep söylemlerinin tersi eylemlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde açılan Deniz Canlıları Müzesi’ni yıktırdı. Müzenin yıkılmasına tepki gösteren eski dostu (Balıkçı) Kenan Balcı, "Burada 50 yılın emeği, birikimi var. 50 yıldır hiçbir ücret talep etmeden ücretsiz bir şekilde hizmet verdik. Bize mühlet bile vermeden müzeyi yıktılar. Bu müze Kenan’ın değildir. Öğrencilerindir. Halkındır. Biz bu müzeyi vatandaşlara armağan ettik. İmamoğlu müzemizi yıktırdı. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönem bize verdiği sözleri tutmadı” şeklinde konuştu.

Mumya balıklar heba oldu

Müzenin ticari faaliyet içermediğini kaydeden Balcı, “Müzenin bulunduğu alanda hiçbir ticari faaliyetimiz yok. Vatandaş için sunduğumuz, hiçbir ücret almadığımız, Türk halkına adadığımız mumya balıklar vardı. 50 senedir öğrenciler denizi, balığı sevsinler diye onlara tahsis ettik. Üniversite öğrencileri gelip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde derslerini çalışıp, hatıra fotoğrafları çektirdi. 7 senedir bizim yerimizi kullanan Beylikdüzü Belediyesi sözünde durmadı. 50 senedir ücretsiz olarak sunduğumuz balıklar şu anda yerlerde. Çok üzgünüm. Halkımız için üzgünüm. Öğrencilerimiz için üzgünüm. Bu değerli balıklar yerlerde” ifadelerini kullandı.
Yeni Akit Gazetesi

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