İmameddin Nesimi ölümünün 650. yılında anılıyor Türk edebiyatı Vakfı ve TURKSOY işbirliğiyle ''Doğumunun 650. yılında İmameddin Nesimi'yi anma programı düzenleniyor.

14. yy. Türk şairlerinden İmameddin Nesimi, ölümünün 650. yılında anılıyor. Türk Edebiyatı Vakfı ve TURKSOY işbirliğiyle 7 Mart 2019 Perşembe günü Sultanahmet'te düzenlenecek programa Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Ord. Prof. dr. İsa Hebibbeyli, Ord. Prof. Dr. Nizami Caferov, Prof. Dr. Kerim Tahirov, Dr. Nusret Gedik'in yanı sıra Azerbaycan Kültür Bakanı Ebulfez Karayev de katılıyor.

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