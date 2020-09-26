İmam Hatipliye olan beklenti çok büyük

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Erbaş, 40 yıl önce mezun olduğu okulda, Allah’ın kelamını, Arapça’yı, şiir okumayı, kompozisyon yazmayı ve hitabeti öğrendiklerini söyledi. Toplumda imam hatip okullarına yönelik bir beklentinin olduğunu dile getiren Ali Erbaş, şöyle devam etti : “Toplumda her zaman ışık saçacak ahlaki duruşuyla Kur’an’ın ilkeleri doğrultusunda, Allah Resulü Efendimizin insanlığa kazandırmış olduğu değerleri en güzel şekilde benimsemiş nesiller yetiştirmek, amacımız budur. Bu nesiller bizim milletimizi geleceğe taşıyacaktır.”