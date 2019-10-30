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İmam Hatip Ortaokulundan örnek davranış

Osmaniye Mücahit Soydemir İmam Hatip Ortaokulunda hayırseverler ve kantin personeli tarafından öğrenci ve velilere çorba ikramı yapılıyor.

2019-10-30 10:03:00 - 2019-10-30 10:04:07
İmam Hatip Ortaokulundan örnek davranış

 Muhammed Yıldırım 

Osmaniye Mücahit Soydemir İmam Hatip Ortaokulu’nda her Cuma günü hayırsever bir öğretmen tarafından karşılanan, okul personelleri ve kantin işletme sahibi İbrahim Öz’ün katkılarıyla yapılan çorba ikramı Osmaniye’de ses getirdi.

Kantin işletme sahibi İbrahim Öz, şu açıklamaları yaptı:

Bir tas çorbanın bile hem insan hem de Allah katında büyük yeri vardır. Hayrın küçüğü büyüğü olmaz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında birlikte başladığımız bu çorba ikramı hem öğrenciler tarafından hem de velileri tarafından takdir edilmektedir. Bu vesileyle yaptığımız işin büyük bir hayır olduğunun farkındayız. İyilik her zaman ve her yerde yapılmalıdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Yeni Akit Gazetesi

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