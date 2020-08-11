İmalatçılar artan ihracatla moral buldu
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti ve son 5 ayda ilk kez eşik değer 50’nin üzerine çıktı.
Yükselen endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğunu ortaya koydu. Türk imalat sektörünün en büyük 10 ihracat pazarının büyük bölümünde üretim artışı gerçekleşti. Faaliyet koşullarının daha normal hale gelmesinin ardından Türk imalat ihracatının 5’te birinden fazlasını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya’nın temmuzda büyüme bölgesine geri dönmesini sağladı.
Üst lige çıkacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’ndeki yükselişe dair sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Endeks, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin, Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.