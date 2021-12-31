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Aktüel İlkokul öğrencisine cetvelli dayak
Aktüel

İlkokul öğrencisine cetvelli dayak

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir öğretmenin okul koridorunda öğrenciye cetvelle şiddet uyguladığı görüntüler sonrası, öğretmen açığa alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 19:26:00 - 2021-12-31 19:32:19

Edinilen bilgiye göre, Milas Semiha Altunkan İlkokulu üçüncü sınıf öğretmeni T.T. okul koridorunda iki öğrenciye yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle cetvelle dayak attı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından bir çok kesimden tepki geldi. Görüntülerde öğretmenin okul koridorunda öğrenciye cetvelle vurarak azarladığı, sonrasında tekme attığı görülüyor.

Öğretmen açığa alındı

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Milas Kaymakamlığı, olayın yaşandığı gün öğretmenin açığa alındığını belirtti.

Milas Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçemizde bulunan bir okulda 28.12.2021 gününde yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir”

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