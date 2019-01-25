İlkadım’daki cenaze hizmetleri örnek oluyor

Ülke genelinde birçok belediye tarafından örnek alınır hale gelen İlkadım Belediyesi Cenaze Hizmetleri çalışmalarına büyük önem verdiğini belirten Başkan Erdoğan Tok, yıllar önce bir yakınının cenazesinde yaşadığı zorluklar nedeni ile bu konuya özellikle önem verdiğini belirterek “Cenaze sahiplerinin üzüntülü günlerinde yaslarını yaşamaktan başka bir şey düşünmemeleri için her türlü teferruatı düşündüklerini” söyledi.



SOSYAL BELEDİYECİLİK



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Vatandaşlarımızın kötü günlerinde yanlarında olarak acılarını hafi fl etiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla baş sağlığı dilekleri için cenaze yakınlarına misafi r olan vatandaşlarımızı İlkadım Belediyesi olarak bizler ağırlıyoruz. Böylelikle vatandaşımızın en acılı gününde yanlarında olarak acılarını bir nebze de olsa azaltmayı amaçlıyoruz” dedi.