İlk oluyor kanunu dolanma girişimi! Ve; karar okundu, vekillik düştü

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, vekilliği düşürülen TİP'li Can Atalay ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte o yazı:

Cezaevinden kurtarmak için PKK’lı teröristlere “terörist diyemeyen”lerle yapılan ittifak sonucu TİP listesinden aday gösterilip, cezaevinden çıkarılmak istenen Can Atalay ile ilgili kesinleşmiş mahkumiyet kararı, dün TBMM Genel Kurulu’nda okundu..

Ve hemen ardından, TBMM milletvekili listesinden de Can Atalay’ın ismi silindi..

Diyorlar ki: “TBMM tarihinde bir ilk; Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen Can Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü!”

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Ben de diyorum ki, “TBMM tarihinde bir ilk; cezaevindeki bir tutuklu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile yargılanan kişi, milletvekili adayı gösterilerek cezaevinden çıkarılmak istendi.”

Haydi bakalım.

Kronolojik sıraya göre önce benim dediğimi söyleyin.

Sonrasında isterseniz, “Anayasa Mahkemesi kararına rağmen” cümlenizi de tekrarlarsınız..

Gerçekten de...

Arşiv bilgilerine baktığınızda..

Bir başka isim yok..

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmak üzere yargılanan ve cezaevinde olan bir kişi, şimdiye kadar milletvekili adayı gösterilmemiş..

İlk oluyor, bu rezillik..

İlk oluyor, kanunu dolanma girişimi..

İlk oluyor, mahkemelere nanik yapmak için, sandık üzerinden operasyona girişmek..

Diyorlar ki, “Böylece ilk kez TBMM Başkanlığı, AYM kararına rağmen bir milletvekili hakkında işlem yaptı.”

Ben de diyorum ki, “Tarihte ilk kez, Anayasa Mahkemesi, cezaevindeki bir kişi hakkında verilen 18 yıllık hapis cezasını yok saydı.. Yargılamanın ve mahkumiyetin yok hükmünde olduğunu belirtti.”

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