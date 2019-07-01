İlk kez Akit duyurmuştu! Trabzonspor John Obi Mikel'i resmen duyurdu
İlk kez Yeni Akit spor servisinin dün duyurduğu transfer gerçekleşti. Trabzonspor John Obi Mikel ile anlaşma sağladığını açıkladı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
İlk kez Akit spor servisinin duyurduğu ''Trabzonspor eski Chelsea'li yıldız ile anlaştı'' başlıklı haberin ardından bordo mavili ekip gece saatlerinde resmi internet sitesinden John Obi Mikel bu transferi duyurdu.
İşte o açıklama
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70'inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır" ifadelerine yer verildi.
İşte Akit'in anlaşmayı duyurduğu o haberi:
https://www.yeniakit.com.tr/haber/trabzonspor-eski-chelseali-yildiz-ile-anlasti-820999.html
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