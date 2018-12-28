"İlk hedefim Türk Milli Takımı'nda oynamak"





İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Slovak ekibi Spartak Trnava'da oynayan Türk futbolcu Kubilay Türk Yılmaz, hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Spartak Trnava'nın sahasında sarı-lacivertli ekibi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Kubilay, "Türk kulüplerinde futbol oynamak benim için mümkün ama ilk hedefim değil. Bu tabii ki gelecek tekliflere bağlı. Benim ilk hedefim Türk Milli Takımı'nda oynamak." dedi.

Sakarya'da doğduğunu ve 1 yaşından itibaren ailesiyle gittiği Avusturya'da yaşamaya başladığını belirten Kubilay, "16 yaşında Rapid Wien Akademi'ye girdim ve 1,5 sene orada oynadım. Sonra Çek Cumhuriyeti'nin Znojmo takımına transfer oldum. Ailemden uzak değildim. Bu kulübün ikinci takımında, ikinci ligde 1 sene oynadım. İki sene önce de Spartak Trnava'ya transfer oldum." diye konuştu.

Spartak Trnava ile 31 Aralık 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğunu söyleyen 22 yaşındaki futbolcu, Slovak ekibindeki günleri hakkında şunları söyledi:

"Burada ilk senem çok iyi geçti diyebilirim. 45 sene sonra Spartak Trnava şampiyon oldu. Bu sene başı da çok iyiydi. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldık ama maalesef sıkıntılar yaşadık. Avrupa maçları, kupa maçları derken ligde bocaladık. Şu an 7. durumdayız. İlk 6'ya girerek play-off etabında yer almak istiyoruz. Bu sezon sakatlığımdan dolayı 9 maç oynadım. Sakatlıktan sonra dönebilmek için normalden fazla idman yaptım. Önümde 2 santrfor vardı ama verilen şansı iyi değerlendirdim ve 9 maçta 7 gol attım."





- "Fenerbahçe'ye attığım gol benim için çok özeldi"





UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile gruptan çıkma mücadelesi verdiklerini hatırlatan Kubilay, "Avrupa kupasına katılmak takım için bir başarıydı ama ilk maça 3 puanla başladıktan sonra biraz şanssızlıklar oldu. Anderlecht'i yenseydik belki Fenerbahçe ile grup ikinciliği için mücadele edecektik ama berabere kaldık. Grupta 7 puan aldık ve Fenerbahçe bir üst tura çıktı. Belki biz de çıkabilirdik." ifadelerini kullandı.

Spartak Trnava'nın sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Kubilay, o karşılaşma ve attığı gol hakkında şöyle konuştu:

"Kadıköy'deki maçta çok oynamak istemiştim. Sakatlığım vardı ve hazır değildim. Slovakya'daki maçı çok bekledim. Bu kez forma giymek nasip oldu. Maçın başında bir iki pozisyonum oldu, gol atmak içimde vardı. Kornerde top ayağıma geldi. Top ayağıma iyi oturmadı ama köşeye gitti ve gol oldu. Maç takım için de benim için de iyi geçti. Fenerbahçe'ye attığım gol benim için çok özeldi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golümdü. Maçtan önce, 'Gol atarsam aşırı sevinmeyeyim.' diye düşünmüştüm. Sonuçta ben yüzde yüz bir Türküm. Kalbimde de Türkiye var ama gol attım ve mecbur sevindim."

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'deki durumunu değerlendiren genç golcü, "Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna herkes gibi ben de şaşırıyorum. Fenerbahçe'nin yeri 17. sıra değil. Şimdi Ersun Yanal hoca geldi. Elbette toparlanacaklardır. İkinci devre yine üst sıralara çıkacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'i yakından takip ettiğini aktaran Kubilay, "Bu sezon Medipol Başakşehir daha iyi götürüyor ve şu an liderler. Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa çok yakın görüyorum." şeklinde konuştu.





- İsmi Kubilay Türkyılmaz'dan geliyor





Kubilay Türk Yılmaz, adının bir dönem Galatasaray'da da oynayan İsviçre asıllı Türk futbolcu Kubilay Türkyılmaz'dan geldiğini anlatarak, "Adım tam olarak Kubilay Türk Yılmaz. İsmim, Kubilay Türkyılmaz'dan geliyor. Herhalde futbolu bizimkilerin hoşuna gitmiş ve ismimi öyle koymuşlar. Babam forvet olmamı istemiş, Kubilay Türkyılmaz forvet diye bana bu ismi koymuş. Bana da forvet olmak nasip oldu." açıklamasında bulundu.

Kubilay, Süper Lig'de en beğendiği oyuncuların ise Galatasaraylı Emre Akbaba ve Beşiktaşlı Ricardo Quaresma olduğunu sözlerine ekledi.



