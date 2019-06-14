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İlk adım Diagne'den... Galatasaray 15 milyon euro istiyor

Al Shabab, transfer etmek istediği Senegalli yıldız için teklifini 13 milyon Euro'ya yükseltirken, Cim Bom 15 milyon Euro talep ediyor.

14 Haziran 2019 Cuma 06:11
İlk adım Diagne'den... Galatasaray 15 milyon euro istiyor

Aradaki farkın kısa zamanda kapanması beklenirken, Diagne de sosyal medyadan Al Shabab'taki futbolcuları takip etmeye başladı.

Suudi Arabistan ekibinin oyuncularından Bubuacarr Steve Trawally ve Hassan Muath'ı Instagram'dan ekleyen Diagne, sonrasında da Trawally'nin fotoğrafını paylaşıp 'My bro' (kardeşim) yazdı.

Yönetim bir an önce yıldız forveti satıp, yeni gelecek oyuncuların transferinde elini güçlendirip, süreci hızlandırmayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 05:26
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