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Ilık su içmenin faydaları

Ilık su içmenin faydalarını sizler için araştırdık...

20 Kasım 2018 Salı 16:40
Ilık su içmenin faydaları

Suyu ılık içmenin sağlık sorunlarının çözümünde %100 etkili olduğunu unutmamalısınız.

Migren

Yüksek tansiyon

Düşük kan basıncı

Eklem ağrısı

Kalp atışının aniden yükselmesi ve azalması

Epilepsi

Artan kolesterol düzeyi

Öksürük

Beden rahatsızlığı

Golu ağrısı

Astım

Hooping öksürüğü

Damar tıkanıklığı

İdrar ile ilgili hastalık

Mide sorunları

İştahsızlık

Gözler, kulak-boğaz ile ilgili hastalıklar.

ve baş ağrısı

NASIL KULLANILIR?

Sabah erkenden kalkın ve mideniz boşaldığında yaklaşık 4 bardak ılık su için. Ve bunu mutlaka çömelerek yapın.

Sonra 45 dakika bir şey yemeyin.

Ilık su terapisi sağlık problemlerini makul bir süre içinde çözecektir:

30 gün içinde şeker hastalığı

30 gün içinde kan basıncı

10 gün içinde mide sorunları

9 ay içinde her çeşit kanser

6 ayda damar tıkanması

10 gün içinde iştah azalması

Uterus ve ilgili hastalıklar 10 gün içinde

10 gün içinde burun, kulak ve boğaz problemleri

15 gün içinde kadın sorunları

30 gün içinde kalp rahatsızlıkları

Baş ağrısı / migren 3 gün içinde

4 ayda kolestrol

Epilepsi ve felç 9 ayda

Astıma karşı 4 ayda faydasını hissedilir şekilde göreceksiniz.

SOĞUK SU KÖTÜ

Soğuk su sizi genç yaşta etkilemezse, yaşlılıkta size zarar verir.

Soğuk su, kalbin 4 damarını kapatır ve kalp krizine sebep olur. Soğuk içecekler kalp krizinin ana sebebidir.

Ayrıca karaciğerde sorunlar da yapar. Yağ karaciğeri sıkıştırabilir. Karaciğer nakli için bekleyen insanların çoğu soğuk su içmenin kurbanlarıdır.

Soğuk su midenin iç duvarlarını etkiler. Büyük bağırsağı etkiler ve kanser ile sonuçlandırır.

Suyun değerlisi en az 8pH olandır

pH; maddelerin asidik mi yoksa bazik özellikte olduğunu belirten ölçü birimidir. (Power of Hydrogen) yani, Hidrojen Kuvveti’dir. Cetvelin tam ortasındaki 7 sayısı nötr olarak kabul edilir. 7'den küçük ya da büyük pH derecelerinin anlamı yanda örneklendirilmiştir. Eğer bir maddenin pH derecesi 7'den küçükse, o madde asit özelliktedir. Maddenin pH derecesi 7'den büyükse o madde bazik özelliktedir.

Suyun sağlıklısı 9pH derecesi olandır. 8pH derecesinden aşağı olanlar değersiz sulardır. Onun için, pet şişede olsun, damacanada olsun asla almayın! Reklamına değil pH derecesine ve cam şişede olmasına dikkat edin

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:40
  1. Suyun değerlisi
  2. ph oranı
  3. ılık su
  4. soğuk su zararlı mı

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