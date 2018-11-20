Ilık su içmenin faydaları
Ilık su içmenin faydalarını sizler için araştırdık...20 Kasım 2018 Salı 16:40
Suyu ılık içmenin sağlık sorunlarının çözümünde %100 etkili olduğunu unutmamalısınız.
Migren
Yüksek tansiyon
Düşük kan basıncı
Eklem ağrısı
Kalp atışının aniden yükselmesi ve azalması
Epilepsi
Artan kolesterol düzeyi
Öksürük
Beden rahatsızlığı
Golu ağrısı
Astım
Hooping öksürüğü
Damar tıkanıklığı
İdrar ile ilgili hastalık
Mide sorunları
İştahsızlık
Gözler, kulak-boğaz ile ilgili hastalıklar.
ve baş ağrısı
NASIL KULLANILIR?
Sabah erkenden kalkın ve mideniz boşaldığında yaklaşık 4 bardak ılık su için. Ve bunu mutlaka çömelerek yapın.
Sonra 45 dakika bir şey yemeyin.
Ilık su terapisi sağlık problemlerini makul bir süre içinde çözecektir:
30 gün içinde şeker hastalığı
30 gün içinde kan basıncı
10 gün içinde mide sorunları
9 ay içinde her çeşit kanser
6 ayda damar tıkanması
10 gün içinde iştah azalması
Uterus ve ilgili hastalıklar 10 gün içinde
10 gün içinde burun, kulak ve boğaz problemleri
15 gün içinde kadın sorunları
30 gün içinde kalp rahatsızlıkları
Baş ağrısı / migren 3 gün içinde
4 ayda kolestrol
Epilepsi ve felç 9 ayda
Astıma karşı 4 ayda faydasını hissedilir şekilde göreceksiniz.
SOĞUK SU KÖTÜ
Soğuk su sizi genç yaşta etkilemezse, yaşlılıkta size zarar verir.
Soğuk su, kalbin 4 damarını kapatır ve kalp krizine sebep olur. Soğuk içecekler kalp krizinin ana sebebidir.
Ayrıca karaciğerde sorunlar da yapar. Yağ karaciğeri sıkıştırabilir. Karaciğer nakli için bekleyen insanların çoğu soğuk su içmenin kurbanlarıdır.
Soğuk su midenin iç duvarlarını etkiler. Büyük bağırsağı etkiler ve kanser ile sonuçlandırır.
Suyun değerlisi en az 8pH olandır
pH; maddelerin asidik mi yoksa bazik özellikte olduğunu belirten ölçü birimidir. (Power of Hydrogen) yani, Hidrojen Kuvveti’dir. Cetvelin tam ortasındaki 7 sayısı nötr olarak kabul edilir. 7'den küçük ya da büyük pH derecelerinin anlamı yanda örneklendirilmiştir. Eğer bir maddenin pH derecesi 7'den küçükse, o madde asit özelliktedir. Maddenin pH derecesi 7'den büyükse o madde bazik özelliktedir.
Suyun sağlıklısı 9pH derecesi olandır. 8pH derecesinden aşağı olanlar değersiz sulardır. Onun için, pet şişede olsun, damacanada olsun asla almayın! Reklamına değil pH derecesine ve cam şişede olmasına dikkat edin
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