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İlhan Palut, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi

- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşen Hatayspor'un teknik direktörü Palut:"Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın Hatay'a gelmesi şehrin bir isteğiydi. Bu noktada ben mutluyum. İki maçta da biz mücadelemizi, felsefemizi ortaya koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız"- "Şu anda tüm gücümüzle, konsantrasyonumuzla Denizlispor maçına hazırlanmaya çalışıyoruz"

31 Ocak 2019 Perşembe 16:02
İlhan Palut, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi


HATAY (AA) - Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşmelerine ilişkin, "Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın Hatay'a gelmesi şehrin bir isteğiydi. Bu noktada ben mutluyum. İki maçta da biz mücadelemizi, felsefemizi ortaya koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Palut, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nı şehri ve taraftarı mutlu etme adına bir vesile ve kulvar olarak gördüklerini söyledi.

Yıllardır Hataylıların büyük bir takımı ağırlama, izleme isteği ve özlemi duyduğunu belirten Palut, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın Hatay'a gelmesi şehrin bir isteğiydi. Bu noktada ben mutluyum. İki maçta da biz mücadelemizi, felsefemizi ortaya koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Çıkan sonucu hep beraber göreceğiz. Yani Galatasaray ile oynayacağız, bu heyecan bize yeter, yenilsek de olur gibi durum içerisinde değiliz. Mücadele edeceğiz."

Camiada ve şehirde büyük bir heyecan oluştuğunu ancak şu an lige odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Palut, "Bizim için son derece önemli olan üç gün sonraki Denizlispor maçında bu eşleşmenin yankılarının yüzde bir bile konsantrasyon kaybına yol açmasına tahammül edemeyiz. Onun için şu an gerçekten Galatasaray bizim gündemimiz değil. Şu anda tüm gücümüzle, konsantrasyonumuzla Denizlispor maçına hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Ligde her maç önemli"


Yakaladıkları çıkışı sürdürerek Spor Toto 1. Lig'de yollarına emin adımlarla devam ettiklerini ifade eden Palut, şunları söyledi:

"Hafta sonu son derece önemli olan Denizlispor maçımız var. Ligde her maç önemli. Artık ikinci yarı ligin boyu kısaldıkça, 1-2 takımı çıkardıkça, her rakip daha dirençli, her maç daha zor olacak. Denizlispor maçı da bunlardan biri. Denizlispor da büyük bir çıkış içerisinde, iyi futbol oynuyorlar. Özellikle hücum bölgesi içerisinde çok etkin bir takım. Bu noktada biz gerekli çalışmaları, analizleri yaparak hafta sonu her zamanki gibi kendi sahamızda ortaya büyük bir mücadele koymak istiyoruz. Her zamanki futbol felsefemizi yansıtmayı hedefliyoruz. Taraftarımıza güzel bir sonuç armağan etmek istiyoruz."

Futbolculardan Tom da Denizlispor karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, müsabakayı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Kaleci Ömer Alıcı ise sezon başından beri çok iyi çalıştıklarını kaydederek, "Bu sezon çok yaklaştığımız Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligde ilk iki sırada yer almak istediklerinin altını çizen Ömer Alıcı, "Denizlispor maçını inşallah kayıpsız geçersek, bunun çok önemli bir adımını daha geçmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-beyazlıların ısınma hareketleriyle başlayan idmanı ilk 20 dakikadan sonra basına kapalı devam etti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:02
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Hatayspor
  4. hazırlık
  5. İlhan Palut
  6. Spor Toto 1. Lig

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