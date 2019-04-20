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İlhan Özer: “İnşallah bu deplasman sıkıntısını da atlatırız”

Spor Toto 1.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:54
İlhan Özer: “İnşallah bu deplasman sıkıntısını da atlatırız”

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, deplasmanda oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçı ile deplasman sıkıntısını atlatmak istediklerini belirtti.


Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman taktiksel çalışmalar ile tamamlandı.



“İnşallah bu deplasman sıkıntısını da atlatırız”


Antrenman öncesi konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, “Geldiğimiz günden beri iki tane deplasman, Altay ve Bolu maçı yaptık. İçeride de Adana ve Giresun maçlarını oynadık. İyi işler oluyor. Özellikle içeride Adanaspor maçı 1-0, Giresunspor maçı 0-0 bitti. Bu noktada iyi işaretler veriyor genç arkadaşlar. Doğruları öğretmeye çalışıyoruz. Doğru yerde, cesur olmayı öğretiyoruz top bizde iken. Bunun da emeğini alıyorlar. İnşallah bu haftada bir Balıkesirspor deplasmanı var. Onlarda fiziken güçlüler, usta ayakları var ama biz korkmuyoruz. İnşallah bu deplasman sıkıntısını da atlatırız. Ellerinden gelen mücadeleyi yaparlar arkadaşlar. Yani iyi bir oyunla puan alırız” ifadelerini kullandı.


Giresunspor maçında sistem değiştirdiklerini ifade eden Özer, “Bu maçta orta saha biraz kalabalık oynadı. Bazen 3-4-3 bazen de 3-5-2 pozisyonunda olduk. Bu da bize avantaj sağladı. Çok top kazandık. Pozisyonlara da girdik. Bu sistemi biraz daha geliştirip Balıkesirspor maçında oynayabilirsek, göreceğiz” diye konuştu.


Özer, Cihan Aydın’ın milli takıma davet edildiğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini kaydederek,birkaç futbolcuyu daha milli takıma göndermeye çalıştıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:54
  1. doğa

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