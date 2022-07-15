İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, görüşmede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti.

15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Aliyev, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi.

Erdoğan da Azerbaycan Aliyev'in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.