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Gündem İlginç iddia! "Netanyahu ve eşinin kirli çamaşırlarını Beyaz Saray'da yıkatıyor"
Gündem

İlginç iddia! "Netanyahu ve eşinin kirli çamaşırlarını Beyaz Saray'da yıkatıyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun, kirli çamaşırlarını Beyaz Saray'da yıkattığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:57:00 - 2020-09-25 10:01:54
İlginç iddia! "Netanyahu ve eşinin kirli çamaşırlarını Beyaz Saray'da yıkatıyor"

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu hakkında dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Habere göre İsrail Başbakanıu Netanyahu ve eşi, Beyaz Saray’da sunulan yabancı liderlere kısa ziyaretler için sunulan ücretsiz çamaşır temizleme hizmetini istismar etti.

Netanyahu ve eşi Sara'nın çok sayıda kirli çamaşır dolu valizle Amerika’nın yönetim merkezi Beyaz Saray'a geldiği ve bunları burada yıkattığı ileri sürüldü. Yetkili, İsrailli başbakanının bunu bilerek yaptığını belirtti.

Konu ile ilgili ise İsrail cephesinden her hangi bir açıklama yapıldı.

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