İlginç çıkış! "CV'mi versem 2 günde okurlar"

Romanya'da Viitorul takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi, takımdan ayrılmak istediğini söylerken flaş açıklamalar yaptı.



''AVRUPA'DA HER TAKIM BENİ İSTEYEBİLİR''



Polonya Ligi takımlarından Legia Varşova'nın kendisini istediği dedikodularını cevaplayan Hagi, ''Legia ile imzalayacak mıyım? Avrupa'da oynayan her takımın benimle ilgilenmesi normal. Hangi takıma gideceğimi henüz bilmiyorum. 24 saatin 24'ünde uykusuz çalışıyorum. Beni isteyen takımlara CV'mi versem 2 günde anca okurlar'' diye konuştu.



''KAPI KAPI DOLAŞMAM''



Viitorul'dan ayrılacağını bir kez daha belirten Romanyalı teknik adam, ''Hemen yarın ayrılabilirim! Üzerimde çok baskı hissediyorum. Bir avantajım var, o da kapı kapı dolaşmayacağım. Bunu zaten hiç yapmadım.'' dedi.