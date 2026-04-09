İletişim Başkanı Duran'dan tarihi mesaj: Enerjide tam bağımsızlık için sınırlarımızı aşıyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, deniz deniz sondaj gemisi 'Çağrı Bey'in Somali'ye ulaşmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda enerjide sınırlarını genişleten adımlarına bir yenisini ekliyor. Enerji filomuzun yeni ve güçlü üyesi Çağrı Bey, yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını gerçekleştirmek üzere Somali’ye ulaştı. Yaklaşık 288 gün sürmesi öngörülen bu operasyon, ülkemizin küresel enerji sahnesindeki etkinliğini pekiştiren kritik bir adım niteliğinde. Türkiye ile Somali arasındaki kardeşlik ve iş birliğinin, enerji alanındaki bu çalışma ile daha da güçleneceğine inanıyor; bu sürecin iki ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum" dedi.