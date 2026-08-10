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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan Anafartalar Zaferi mesajı
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İletişim Başkanı Duran'dan Anafartalar Zaferi mesajı

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İletişim Başkanı Duran'dan Anafartalar Zaferi mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü mesajında "Anafartalar'da sergilenen azim, cesaret ve fedakarlık, zor şartlar karşısında milletimizin nasıl kenetlendiğini ve vatanı uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Anafartalar'da sergilenen azim, cesaret ve fedakarlık, zor şartlar karşısında milletimizin nasıl kenetlendiğini ve vatanı uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, milletin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde müstesna bir yere sahip olan Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini belirtti.

 

Çanakkale'de ortaya konulan eşsiz mücadelenin milletin vatanına ve istiklaline olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanelerinden biri olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Anafartalar'da sergilenen azim, cesaret ve fedakarlık, zor şartlar karşısında milletimizin nasıl kenetlendiğini ve vatanı uğruna neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yüksek mücadele ruhu, tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün de bizlere ilham vermektedir. Bu vesileyle, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

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