İletişim Başkanı Altun: Sınırları yırtıp atıyoruz
100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla Türkiye'ye dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp atıldığını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, aynı şekilde 'Mavi Vatan'da dayatılan sınırların yırtıp atılacağını belirtti.
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Altun, budan tam 10 yıl önce Sevr Anlaşması'yla Türkiye'ye biçilen sınırların direnişle yırtıp atıldığını belirterek, 'Mavi Vatan'da Türkiye'ye karşı çizilmek istenilen sınırların yırtılıp atıldığını kaydetti.
Altun, Türkiye'nin egemenilk haklarını ne olursa olsun koruyacağına dikkkat çekti.