İlçeyi tedirgin eden kazı çalışmaları! Okul bahçesinde kafatası ve insan kemikleri bulundu
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir okul bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda insan kemikleri bulundu. Toplanan insan kemikleri kriminal polis laboratuvarına gönderildi.24 Ocak 2019 Perşembe 23:49
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Lisesi bahçesinde basketbol potası direğinin dikilmesi amacıyla görevliler tarafından kazma ve kürekle açılan çukurda, insan kafatasına rastlandı.
AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, iş makinesiyle genişletilen çukurda çok sayıda kemik bulundu.
İncelenmeye gönderildi
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla toplanan insan kemikleri, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.
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