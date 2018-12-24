0553 313 94 23

İlçe Emniyet Müdürü, tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ve makam şoförü olan polis memuru Ersan Sarı'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
İlçe Emniyet Müdürü, tarihi eser kaçakçılığından tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ve makam şoförü olan polis memurunun da bulunduğu 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

10 kişi gözaltında

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından cuma günü düzenlediği operasyonda; Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Roma ile Antik Yunan dönemlerine ait sikke, heykel, heykelcik, pişmiş toprak kap, yüzük ve kolye gibi çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Tutuklandılar

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi. Sabaha karşı sona eren mahkemede, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, makam şoförü olan polis memuru Ersan Sarı'nın da bulunduğu 6 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'izinsiz kazı ve sondaj yapmak' suçlamalarıyla tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
  1. Zonguldak
  2. Çaycuma
  3. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç
  4. tarihi eser kaçakçılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor'da ilk yarı "rüya" gibi geçti
    1. Yeni Malatyaspor'da ilk yarı "rüya"..
    2. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    3. Kadim dostlar bir arada
    4. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray
    5. ÖSO Münbiç'in kapısına dayandı!
    6. Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı..
    7. "Bu sanat bizimle birlikte mezara..
    8. Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları..
    9. Canlı yayında açıkladı! 'Robinho..
    10. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    11. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    12. Müjdat Gezen gözaltına mı alındı?
    13. Azerbaycan'da Nuri Paşa Kütüphanesi..
    14. Ata yadigarı cami yeniden ayağa..
    15. SON DAKİKA! ÖSO birlikleri Münbiç'e..
    16. Fiat 500F New York MoMA'da sergilenecek
    17. Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati..
    18. Avrupa borsaları
    19. Kenan Sofuoğlu'nun "muhteşem üçlüsü"
    20. Müjdat Gezen hakkındaki soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor