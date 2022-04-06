İlber Ortaylı'dan tartışma çıkaracak asgari ücret önerisi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, asgari ücrete dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Beykent Üniversitesi'nde bir söyleyişiye katılan İlber Ortaylı yaptığı açıklamada, "Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65'i de asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin İstanbul'da yasak edilmesi lazım. Asgari ücret bu şehirde tatbik edilmemeli. Merdiven altı atölyelerin, uyduruk imalathanelerin, bodrum altı tekstilcilerin, garip kimyevi dericilerin bu şehirde yeri olmamalı" ifadelerini kullandı.