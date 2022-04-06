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Ekonomi İlber Ortaylı'dan tartışma çıkaracak asgari ücret önerisi
Ekonomi

İlber Ortaylı'dan tartışma çıkaracak asgari ücret önerisi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, asgari ücretin İstanbul'da yasaklanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 11:47:00 -
İlber Ortaylı'dan tartışma çıkaracak asgari ücret önerisi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, asgari ücrete dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Beykent Üniversitesi'nde bir söyleyişiye katılan İlber Ortaylı yaptığı açıklamada, "Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65'i de asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin İstanbul'da yasak edilmesi lazım. Asgari ücret bu şehirde tatbik edilmemeli. Merdiven altı atölyelerin, uyduruk imalathanelerin, bodrum altı tekstilcilerin, garip kimyevi dericilerin bu şehirde yeri olmamalı" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Bozok

Bu vatandaş tarihçi, ekonomi ile ilgileneceğine; merhum hocam Kadir Mısıroğlu gibi gerçek tarihin meydana çıkması için çaba göstersin.

Mustafa

Maalesef devlet asgari ücretliyi gelir kapısı görüyor, kamu çalışanı bu ülkeye harcadığından vergi veriyor, özel sektör çalışanı ise hem kazancından, hemde harcadığından vergi veriyor, kamuda üçbinaltıyüz ek gösterge göstersen ne olacak, para sgkya oradanda hop devletin cebine, bu sistem, özeldeki insanı, kamuya basamak yapıyor, çok yanlış.
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