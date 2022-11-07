İlber Ortaylı'dan tarih dizisi çıkışı

İlber Ortaylı önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Ünlü tarihçi, çevresini saran hayranlarını kırmayarak fotoğraf da çektirdi ve ekrandaki tarih dizilerini değerlendirdi.

Ortaylı, tarih dizilerine ilişkin yaptığı açıklamada: “Şu sıralar pek tarihi dizi yok. Fazla uzuyor, kısa kısa yapılır öyle şeyler. Tarihi diziyi öyle ‘Yüzüklerin Efendisi’ gibi uzatmak olmaz. Ben onlara ‘Tarihe yüzde yüz sadık kalın’ demiyorum. Kısa ve öz yapacaksın" dedi.