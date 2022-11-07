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Medya İlber Ortaylı'dan tarih dizisi çıkışı
Medya

İlber Ortaylı'dan tarih dizisi çıkışı

İlber Ortaylı, tarih dizilerine ilişkin yaptığı açıklamada 'Tarih dizilerini kısa ve öz yapacaksın' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 07:40:00 - 2022-11-07 07:42:18
İlber Ortaylı'dan tarih dizisi çıkışı

İlber Ortaylı önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Ünlü tarihçi, çevresini saran hayranlarını kırmayarak fotoğraf da çektirdi ve ekrandaki tarih dizilerini değerlendirdi.

Ortaylı, tarih dizilerine ilişkin yaptığı açıklamada: “Şu sıralar pek tarihi dizi yok. Fazla uzuyor, kısa kısa yapılır öyle şeyler. Tarihi diziyi öyle ‘Yüzüklerin Efendisi’ gibi uzatmak olmaz. Ben onlara ‘Tarihe yüzde yüz sadık kalın’ demiyorum. Kısa ve öz yapacaksın" dedi.

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