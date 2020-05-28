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Medya

İlber Ortaylı TRT dizisi Bugünün Saraylısı hakkında konuştu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir dönem TRT'de yayınlanan "Bugünün Saraylısı" dizisi hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:10:00 -
İlber Ortaylı TRT dizisi Bugünün Saraylısı hakkında konuştu

İlber Ortaylı bir TV kanalında katıldığı programda 1975 yılında yapılan TRT1’in Bugünün Saraylısı isimli dizisini hatırlattı. Ziya Öztan’ın yönetmenliğini yaptığı dizide; Sema Yunak, Ahmet Mekin, Yaman Okay, Ahmet Sezerel, Gülsen Tuncer ve Fatoş Sezer gibi oyuncular rol almıştı.

İlber Ortaylı, müzikleri ve oyunculuk performansı ön planda olan dizi hakkında ögüyle konuştu.

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