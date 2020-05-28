İlber Ortaylı TRT dizisi Bugünün Saraylısı hakkında konuştu
Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir dönem TRT'de yayınlanan "Bugünün Saraylısı" dizisi hakkında konuştu.
İlber Ortaylı bir TV kanalında katıldığı programda 1975 yılında yapılan TRT1’in Bugünün Saraylısı isimli dizisini hatırlattı. Ziya Öztan’ın yönetmenliğini yaptığı dizide; Sema Yunak, Ahmet Mekin, Yaman Okay, Ahmet Sezerel, Gülsen Tuncer ve Fatoş Sezer gibi oyuncular rol almıştı.
İlber Ortaylı, müzikleri ve oyunculuk performansı ön planda olan dizi hakkında ögüyle konuştu.