İLBANK'tan yerel yönetimlere 2,5 milyar liralık çevresel altyapı desteği

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Dünya Bankası aracılığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) koordinasyonuyla yürütülen FRIT-II Projesi kapsamında, 5 şehirdeki 6 yerel yönetime 16 çevresel altyapı projesi yapımı için 2,5 milyar liralık destek sağlanacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İLBANK, kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla yerel yönetimlerin yanında yer alıyor.

Altyapı çalışmalarına ağırlık veren İLBANK, yerel yönetimlerin her türlü kentsel yatırım projelerinin finansmanına yönelik uluslararası finans kuruluşlarıyla da çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda son olarak, FRIT-II Projesi'nin Delegasyon Anlaşması, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Dünya Bankası arasında 29 Eylül'de Ankara'da imzalandı.

- FRIT-II Projesi

İLBANK, içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri, entegre katı atık tesisleri ve yağmur suyu projeleri başta olmak üzere yerel yönetimlerin ihtiyacı olan altyapıların tesis edilebilmesi açısından önem taşıyan proje için bir yılı aşkın süredir çalışma yürütüyordu.

"Sürdürülebilirlik" kavramı esas alınarak projelerin çevresel ve sosyal etkilerinin net olarak belirlenmesi için de saha çalışmaları yapıldı. Analiz edilen bilgiler doküman haline getirilip, detaylı şekilde Dünya Bankası ile görüşülüp, sonuçlandırıldı.

Bu süreç devam ederken İLBANK, yerel yönetimlerle koordineli olarak bilgi akışını sürdürdü.

FRIT-II kapsamında Adana, Osmaniye, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya'da içme suyu, atık su arıtma gibi 16 çevresel altyapı projesinin yapılması planlanıyor.

Projeler için Osmaniye Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş, Adana, Konya ve Kayseri Su ve Kanalizasyon idarelerine 1, 2 milyar lirası hibe ve 1,3 milyar lirası kredi olmak üzere toplam 2,5 milyar liralık finansman desteği sağlanacak.

Böylece yerel yönetimlerin altyapı ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanması amaçlanıyor.



