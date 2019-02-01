İlaçta kur kıskacı

EKONOMİ SERVİSİ

İlaç alımında uygulanacak kur değerinin belirlenmesi için geri sayım devam ediyor. Önceki yıl Euro kuru 2.69 TL olarak uygulanırken, bu yılki alımlarda kur karşılığının 3.69 TL olarak yansıtılması bekleniyor. Eczacılar ise en geç 19 Şubat’a kadar yapılacak açıklamayı merakla bekliyor. Üreticiler ise Sağlık Bakanlığı’ndan uygulanacak kur konusunda resmi bir açıklama beklediklerini kaydediyor.

Piyasa gerçekleri nasıl?

Türk lirasının 2018 yılında yüzde 40’ın üzerinde bir değer kaybına uğradığını dile getiren sektör temsilcileri, önceki yıllarda uygulanan kur değerlerinin üzerine çıkılmasının zaruri hale geldiğine dikkat çekiyor. Özellikle 2018 Ağustos’undan itibaren üç ay piyasaları etkileyen döviz türbülansının hem ilaç üreticilerini hem de eczacıları etkilediğini dile getiren temsilciler, bakanlığın açıklayacağı kurun bu yıl kimseyi üzmeyecek makul bir seviyede olması gerektiğini kaydetti. Yapılacak hesaplamada ise iskonto oranlarının yeniden düzenlenmesi de gündemde olacak.

Milat 19 Şubat

Mevzuat gereği hükümetin 19 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, önümüzdeki bir yıl için uygulanacak ilaç alım fiyatında uygulanacak Euro kurunu o tarihe göre belirlemesi gerekiyor. Bu tarihten önce Euro kurunu açıklaması bekleniyor.