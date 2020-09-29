İlaç ve medikal cihaz ödemelerinde sona yaklaşıldı

Öztürk, “Sorun, uzun yılların sorunu. Süreç biraz yavaş ilerlese de artık yürüttüğümüz müzakerelerin sonuna geldiğimize inanıyor ve konunun adil çözümü için hükümetimize güveniyoruz” dedi. Öztürk, sağlık sektörünün önde gelen çok uluslu 18 tıbbi cihaz firmasını bünyesinde bulundurduklarını, son günlerde yazılı/görsel basında ve sosyal medyada gerek tıbbi cihaz gerek ilaç gerekse Türkiye’deki sağlık sektörü ile ilgili çıkan haberleri dikkatle ve üzüntüyle takip ettiklerini söyledi. Sektörün alacakları için müzakerelerin sürdüğünü ve yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandıklarını ifade eden Öztürk, Türkiye’ye inandıklarını ve Türkiye’den hiçbir zaman çıkma niyetlerinin olmadığını kaydetti.

ARTED üyelerinin yılda yaklaşık 5,5-6 milyar liralık bir pay ile Türkiye’deki tıbbi cihaz pazarının önemli bir kısmını oluşturduğunu ve 2 bin 600 yüksek nitelikli çalışan istihdam etmenin yanı sıra birçok iş ortağı ile de çalışarak ülke ekonomisine kayda değer katkıda bulunduklarını belirten Öztürk, özetle şunları söyledi:“Sorun, uzun yılların sorunu. Süreç biraz yavaş ilerlese de artık yürüttüğümüz müzakerelerin sonuna geldiğimize inanıyor ve konunun adil çözümü için hükümetimize güveniyoruz.”