İlaç gibi tedavi! Bir günde kabızlığı bitiriyor
Kabızlık en yaygın sindirim problemlerinden biriyken doğal yöntemlerle bu sorunu giderebilirsiniz. Kabızlık belirtileri arasında stres, şişkinlik ve karın ağrısı olabilir. İşte 1 günde kabızlık sorununa çare olacak ev yapımı o kür...
Katı beslenme ve stres kabızlığa neden olabilir. Bol su içmek ise kabızlığın en kolay çaresi. Peki kabızlık sorununa hangi karşım iyi gelir? İşte 1 günde kabızlık sorununa çare olacak o kür...
Kabızlık kürü için malzemeler
1 kase yoğurt
1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1 tatlı kaşığı chia tohumu
1 tatlı kaşığı zerdeçal
Yapılışı
Tüm malzemeleri yoğurdun içerisine ekleyin. İyice karıştırın. Sabah aç karnına tüketin. Afiyet olsun.