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Aktüel İlaç gibi tedavi! Bir günde kabızlığı bitiriyor
Aktüel

İlaç gibi tedavi! Bir günde kabızlığı bitiriyor

Kabızlık en yaygın sindirim problemlerinden biriyken doğal yöntemlerle bu sorunu giderebilirsiniz. Kabızlık belirtileri arasında stres, şişkinlik ve karın ağrısı olabilir. İşte 1 günde kabızlık sorununa çare olacak ev yapımı o kür...

Yeniakit Publisher
2021-10-21 12:27:00 -
İlaç gibi tedavi! Bir günde kabızlığı bitiriyor

Katı beslenme ve stres kabızlığa neden olabilir. Bol su içmek ise kabızlığın en kolay çaresi. Peki kabızlık sorununa hangi karşım iyi gelir? İşte 1 günde kabızlık sorununa çare olacak o kür...

Kabızlık kürü için malzemeler

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı zerdeçal

Yapılışı

Tüm malzemeleri yoğurdun içerisine ekleyin. İyice karıştırın. Sabah aç karnına tüketin. Afiyet olsun.

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