İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Eylül ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Nevşehir Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Nevşehir Belediyespor ve Kapadokya Göremespor fikstürlerinin değerlendirilmesi, Eylül ayında oynanacak müsabakalar, 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi ve diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısına,İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çiner, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Stad Güvenlik Sorumlusu Kadir İnanan ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.