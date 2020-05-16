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İl Özel İdaresi Önü Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentimiz merkezinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla adaylık sürecinde proje kitapçığında yer verdiği projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarına ivme kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:34:13 -
İl Özel İdaresi Önü Katlı Kavşak Projesi Hayata Geçiyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentimiz merkezinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla adaylık sürecinde proje kitapçığında yer verdiği projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarına ivme kazandırdı.


Trafik akışını engelleyen kesimlerde üst geçit ve katlı kavşak yapımlarında kararlı olduklarına işaret eden Niğde Belediye Başkanı Özdemir, “Eski Kayseri yolu Ditaş Kavşağı Demiryolu Üst Geçidi düzenleme çalışmaları başladı. 20 metre genişliğinde ve çift şerit halinde yapılacak olan üst geçit 2020 yılı sonunda tamamlanacak” dedi.


“İl Özel İdaresi Önü Katlı Kavşak” projesinin ihalesi ile yer tesliminin gerçekleştirildiğini belirten Niğde Belediye Başkanı Özdemir, “İl Özel İdaresi önü ile yeni Terminale giden yolu kapsayan Demiryolu hemzemin geçidini de içerisine alan ve bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak trafik güvenliğini artıracak olan katlı kavşak düzenlemesi yapılacak” diye konuştu.


“İl Özel İdaresi Önü Katlı Kavşak” proje bedelinin 10 Milyon 464 Bin 546 TL olduğunu, söz konusu proje kapsamında iki şeritli gidiş-geliş yol yapılacağını vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Özdemir; “İhalesi yapılarak yer teslimi gerçekleştirilen projenin yapımı 350 işgünü içerisinde tamamlanacak. Söz konusu alanda kamulaştırma çalışması gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.

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