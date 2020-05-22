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İl Özel İdare 11 ekiple ilaçlama yapıyor

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare olarak haşereyle mücadeleyi 11 ekiple yürüttüklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:01:25 -
İl Özel İdare 11 ekiple ilaçlama yapıyor

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare olarak haşereyle mücadeleyi 11 ekiple yürüttüklerini açıkladı.


İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan; 2020 yılı yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte merkez köy ve ilçelere bağlı köylerde ilaçlama çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.


2020 yılında sivrisinek ve karasinek mücadelesine ilişkin ilaçlama ekiplerinin sahada olduklarını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "İl Sağlık Müdürlüğü Sıtma Birimi ve İl Özel İdare işbirliğiyle 15 Mayıs 2020’ de başlanan ilaçlama çalışmaları merkez köylerimiz ve 8 ilçemizdeki köylerimizde aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda il genelinde 453 köy, 507 mezrada ilaçlama yapılmaktadır. Hiçbir köyümüzü göz ardı etmeden her yere eşit zaman aralığında ekiplerimiz tarafından ilaçlama yapılmaktadır. Malumunuz yaz aylarında havaların ısınmasıyla beraber artan sinekler ile mücadelemizi koordineli bir biçimde gerçekleştiriyoruz. 15 Mayıs tarihinde başlattığımız ilaçlama çalışmaları 11 ekip ile araç üstü makinalarla (ulv) tüm hızıyla devam ediyor. Haşere ile mücadele çalışmaları ağırlıklı olarak açık alanlarda ilgili ekiplerimiz tarafından uygulanmaktadır. Haşereler ile mücadelemizi yaz mevsimi bitene kadar sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde köylerimizin bu sorunla mağdur olmasını istemiyoruz. Bu konuda yapılan çalışmaları günü gününe takip etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle ilaçlama çalışmaları doğrultusunda sahada çalışan tüm ekiplerimize teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

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