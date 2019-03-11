İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan TFF Başkanı Güreli'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekilleri Ali Dürüst ve Cengiz Zülfikaroğlu da katıldı.

Ziyarette, Başkan Hüsnü Güreli tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması ve hediye takdim edildi. Güreli ile Çalışkan daha sonra tesisleri gezdi.