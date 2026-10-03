İKÜANTS TEKMER’e KOSGEB’den yeni dönem desteği:

İstanbul Kültür Üniversitesi, teknoloji ve girişimcilik alanındaki çalışmalarını yeni bir destek programıyla güçlendirdi. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), girişimcilik ve inovasyon ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına İKÜANTS TEKMER ile devam ettiğini aktardı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında İKÜANTS TEKMER tarafından yapılan yeni dönem başvurusu, KOSGEB Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda onaylandı. Yenilenen Teknoloji Merkezi Destek Programı; Ar-Ge, yenilik ve teknoloji odaklı girişimlerin kurulması, geliştirilmesi, ölçeklenmesi ve ticarileştirilmesini desteklemek amacıyla TEKMER işletici kuruluşlarına farklı destek mekanizmaları sunuyor. Program kapsamında İKÜANTS TEKMER; kuruluş, performans ve hızlandırma olmak üzere üç temel destek bileşeninden yararlanabilecek.

“Tüm proje sahiplerine destek vermeye hazırız”

İKÜ Mütevelli Heyet ve İKÜANTS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programının üniversite için önemini şöyle açıkladı:

“Girişimci zihinlerin düşünce ve uygulama alanlarını açmak temel değerlerimizden biri. Üniversitemiz ve okullarımızın markası olan Kültür de, çağının ötesinde düşünen, eğitimde AR-GE’nin varlığını ve önemini 60’ların Türkiyesinde kavramış bir liderin, Onursal Başkanımız İnş.Yük.Müh. Fahamettin Akıngüç’ün eseri. Dolayısıyla girişimci zihinlere desteği kuvvetlendiren tüm hatlarda olmak misyonumuzun bir parçası. İKÜANTS TEKMER de bu vizyonla kuruldu ve geçtiğimiz yıl sıkı bir başlangıç yaptı. KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programının paydaşlığı da ülke kalkınmasına katmadeğer sağlayacak teknoloji projeleri için çok güçlü bir fırsat alanı yaratıyor. Biz de öğrencilerimiz ve mezunlarımız başta olmak üzere bu alanda fikrini ürüne dönüştürmek için efor gösteren tüm proje sahiplerine destek vermeye hazırız”

“Proje önerilerini değerlendirmek için heyecanlıyız”

İKÜANTS TEKMER’in KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamındaki yeni dönem başvuru sürecini değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ise programın girişim fikirleri ve ticarileşme potansiyeli taşıyan Ar-Ge projeleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Yüksektepe, “İKÜANTS TEKMER olarakŞubat 2025’ten bu yana 25 girişimciye hizmet sunduk. İKÜANTS TEKMER Yenilikçi Teknolojiler; Tasarım, Geliştirme ve edutech, medikal cihaz, biyomedikal, biyoteknoloji, fintech alanlarından oluşan Sinerji kümeleri faaliyet alanımız. Üniversitede bu başlıklarda üretilen bilginin yenilikçi bir hizmet ekosistemine dönüşmesi için güçlü bir altyapımız var. Teknoloji tabanlı girişimlerin geliştirilmesi ve girişimcilerin ihtiyaç duyduğu altyapı, mentorluk ve iş geliştirme olanaklarının sağlanmasında ise kadromuzun uzmanlığına çok güveniyoruz. Ülke gençliğine ve kalkınmasına katkı sağlamak ise önceliğimiz. Dolayısıyla, onaylanan yeni başvuru dönemi ile birlikte bize ulaşacak proje önerilerini değerlendirmek için heyecanlıyız” dedi.

KOSGEB İKÜANTS Yönetim Kurulu BaşkanI Vekili ve İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülce Öğrüç Martins Ribeiro da Silva Lourenço ise onaylanan programın İKÜANTS TEKMER’in girişimcilik ekosistemine sunduğu olanakları genişleteceğini belirtti. Prof. Dr. Lourenço, “İKÜANTS TEKMER’in hak kazandığı KOSGEB desteği, akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve girişimcilerimizin projeleri için sunduğumuz altyapı ve mentorluk kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Yenilenen KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı; Ar-Ge, yenilik ve teknoloji odaklı girişimlerin kurulması, ölçeklenmesi ve ticarileşmesine yönelik TEKMER işletici kuruluşlarına çok yönlü imkânlar sunuyor. Program başvuru sürecini de İKÜANTS olarak adayların kolaylıkla yönetebileceği bir portal üzerinden kurguladık" diye konuştu.

“Yıllık üst limit 6 milyon 506 bin TL”

Yeni program kapsamında İKÜANTS TEKMER; kuruluş, performans ve hızlandırma olmak üzere üç temel destek bileşeninden yararlanabilecek. Kuruluş desteği kapsamında TEKMER bünyesindeki yazılım, personel, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri üç yıl süreyle yüzde 100 oranında geri ödemesiz olarak desteklenecek. 2026 yılı için yıllık üst limiti 6 milyon 506 bin TL olan destek tutarı, takip eden yıllarda ilgili artış oranları doğrultusunda güncellenecek. Kuruluş döneminin ardından ise İKÜANTS TEKMER’in faaliyetleri ve performans göstergeleri doğrultusunda yedi yıl boyunca yüzde 100 geri ödemesiz Performans Desteği sağlanabilecek. Programın Hızlandırma Desteği bileşeniyle de girişimcilerin ulusal ve uluslararası pazarlara açılması, yatırım ağları ve fonlarla buluşması amacıyla yürütülecek hızlandırma programlarının desteklenmesi hedefleniyor.