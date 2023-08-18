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Gündem İklim krizi tercihleri değiştirecek
Gündem

İklim krizi tercihleri değiştirecek

Yeniakit Publisher
2023-08-18 08:30:00 -
İklim krizi tercihleri değiştirecek

Yurt genelinde artan sıcaklıklar yerli ve yabancı turistlerin tatil planlarını da değiştirmeye başladı. Öyle ki sıcak bölgelerden kaçmak isteyenler, Karadeniz'e yönelmeye başladı. İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Mikdat Kadıoğlu, önümüzdeki dönemlerde iklim göçüne önlem alınmazsa, Karadeniz bölgesinin bu göçü kaldıramayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uzmanların iddiası artan sıcaklıklar nedeniyle deniz, kum ve güneş turizmini değişecek. Yerli ve yabancı turistler Karadeniz bölgesine akın edecek ifadeleri kullanılıyor. 

İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Mikdat Kadıoğlu konuyla ilgili, “İklim değişikliğinden en çok etkilenecek yaz turizmi sonra kış turizmi. Bahar aylarına kayacak Akdeniz’deki ilk turizm mevsimi. Yazın ortasında insanlar Karadeniz’e gelecek” ifadelerini kullandı.

İklim krizinin etkileri her geçen gün artıyor. Sadece tarım alanında değil turizmde de kayıplara yol açıyor. Uzmanlar, sıcakların artmasıyla deniz turizminde düşüşün yaşanacağına ve turistlerin yağışların olduğu Karadeniz bölgesinde yoğunluk oluşturacağını söylüyor.

Bu durum Karadeniz'e iklim göçü ne gibi sonuçlar doğurur?

“Deniz kum gelecekse turizmi de etkileyeceği için bu çok sıcak aylarda Karadeniz’e bir hücum olacak. Dış göçler belli bir yere ulaştığı zaman hiçbir yer kaldıramaz bunu. Trabzon da su kaynaklarına ve havasına bakarak bir limit konulması lazım. Eğer üzerine çıkılırsa Trabzon da yok olur.”

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