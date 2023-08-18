İklim krizi tercihleri değiştirecek

Uzmanların iddiası artan sıcaklıklar nedeniyle deniz, kum ve güneş turizmini değişecek. Yerli ve yabancı turistler Karadeniz bölgesine akın edecek ifadeleri kullanılıyor.

İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Mikdat Kadıoğlu konuyla ilgili, “İklim değişikliğinden en çok etkilenecek yaz turizmi sonra kış turizmi. Bahar aylarına kayacak Akdeniz’deki ilk turizm mevsimi. Yazın ortasında insanlar Karadeniz’e gelecek” ifadelerini kullandı.

İklim krizinin etkileri her geçen gün artıyor. Sadece tarım alanında değil turizmde de kayıplara yol açıyor. Uzmanlar, sıcakların artmasıyla deniz turizminde düşüşün yaşanacağına ve turistlerin yağışların olduğu Karadeniz bölgesinde yoğunluk oluşturacağını söylüyor.

Bu durum Karadeniz'e iklim göçü ne gibi sonuçlar doğurur?

“Deniz kum gelecekse turizmi de etkileyeceği için bu çok sıcak aylarda Karadeniz’e bir hücum olacak. Dış göçler belli bir yere ulaştığı zaman hiçbir yer kaldıramaz bunu. Trabzon da su kaynaklarına ve havasına bakarak bir limit konulması lazım. Eğer üzerine çıkılırsa Trabzon da yok olur.”