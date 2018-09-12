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İkiz çocuklara dair bilinmeyenler

İkiz çocuklar, tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri olmak üzere iki çeşittir.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:49
İkiz çocuklara dair bilinmeyenler

Tek yumurta ikizleri fiziksel olarak birbirlerine çok benzerler; öyle ki, bazen ayırt edilmekte güçlük çekilir. Tek yumurta ikizleri aynı cinsiyette olurlar.
Çift yumurta ikizleri ise, aynı ve farklı cinsiyetlerde olabilirler. Aralarındaki fiziksel farklar oldukça belirgindir.

İkiz gebeliklerin yüzde 25’i tek yumurta, yüzde 75’i ise çift yumurtadır. İkiz gebelikler, çoklu gebelik olarak adlandırılır. İkiz gebeliklerin sebebi, genetik ve hormonal yapı ile kısırlık tedavisinin etkisi olarak tahmin ediliyor.

Tek yumurta ikizleri aynı yumurtanın iki sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşurken, çift yumurta ikizleri iki yumurtanın iki sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşur. Tek yumurta ikizlerinde, döllenen yumurta kendi içinde bölünür. Bu sebeple bazı vakalarda bebekler yapışık olabilmektedir. Tek yumurta ikizlerinin aynı zekâ seviyesine sahip olma oranı yüzde 85 olurken, bu oranın çift yumurta ikizlerinde yüzde 60 civarında olduğu belirlenmiştir.

Yapılan araştırmalarda tek yumurta ikizlerinin DNA ve parmak izlerinin farklı olduğu, ancak kan gruplarının aynı olduğu belirlenmiştir.

Farklı ortamlarda ve kültürlerde büyüyen ikizlerin farklı karakter geliştirdikleri belirlenmiş; fakat az da olsa aralarında şaşırtıcı benzerliklerin de olduğu görülmüştür.
Aynı ortam ve şartlarda büyüyen tek yumurta ikizlerinin olaylara benzer tepkiler gösterebildikleri ve benzer düşüncelere sahip oldukları belirlenmiş; fakat farklı şeylerden de hoşlandıkları ve farklı ilgiler geliştirdikleri de görülmüştür.

Çift yumurta ikizleri birçok bakımdan farklılık göstermekte ve genellikle farklı şeylere ilgi duymaktadırlar.

İkizlerin bakımı oldukça güçtür. Bu sebeple bakımı anne tek başına üstlenmemelidir. İkizlere babanın da yardım etmesi gerekir. Anne biriyle ilgilenirken, baba da diğeriyle ilgilenmelidir.

Emzirirken dikkat. Genellikle anneler sütlerinin yetmeyeceğini düşünerek, doğumdan itibaren mamayla takviye yaparlar. Bu çok yanlıştır. Aslında anne yeterli miktarda sıvı tüketirse ve dengeli beslenirse sütü her iki bebeğe de yetecektir.

İkizlerin eğitiminde yapılan bazı hataları davranışlar şunlardır:

Aynı giysiler giydirmek

Saçlarını aynı biçimde taramak

Aynı oyuncakları almak

Aynı yatakta yatırmak

Aynı yerlere götürmek

Aynı tepkiler beklemek

Aynı sınıfta okutmak

İkisini tek bir kişi olarak görmek ve bu çerçevede yaklaşmak yanlıştır. İkizler, her ne kadar benzer düşüncelere sahiplerse ve aynı şeylerden hoşlansalar, onların da kendilerini özel ve tek hissetmeye ihtiyaçları vardır. Bunun için her iki çocuğun kendilerini farklı ve özel hissetmeleri sağlanmalıdır. İkizleri aynı kalıbın içine sokmaya çalışmak son derece hatalı bir tutumdur.

Hiçbir zaman ikizler birbirleriyle kıyaslanmamalıdır. Biri diğerinden daha başarılı ve zeki olabilir. İkisinden de aynı başarıyı beklemek doğru değildir. Başarısız olan kardeş diğeriyle kıyaslandığında, düşmanca bir kıskançlık geliştirebilir, özgüvenini yitirebilir ve aşağılık kompleksine kapılabilir.

Normal kardeşlerde görülen kıskançlık, ikizler arasında da yaşanır. Faklılıkları fazla olan ikizlerde kıskançlık daha fazla görülür.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:49
  1. ikiz çocuklar
  2. ikiz çocuklar hakkında bilinmeyenler

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