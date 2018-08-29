THY - Adıyaman
0553 313 94 23

İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi Anneleri'ni savundu, bugün lüks kına gecesi yaptı

Geçtiğimiz günlerdeki olaylı Cumartesi Anneleri yürüyüşünden sonra destek açıklamaları yaparak halktan biri gibi görünmeye çalışan oyuncu Mert Fırat, sevgilisi İdil Fırat'la nikah masasına oturmadan önce halktan çok uzak şatafatlı bir kına gecesi yaparak esas karakterini ortaya koydu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:29
İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi Anneleri'ni savundu, bugün lüks kına gecesi yaptı

Geçtiğimiz günlerde 'Cumartesi Anneleri'nin terör sevicisi CHP ve HDP'lilerin gazına gelerek İstanbul Taksim meydanında yapmak istedikleri olaylı yürüyüşün ardından yaptığı açıklamalarla Cumartesi Anneleri'ne destek verdiğini belirten dizi oyuncusu Mert Fırat'ın 8 Eylül'de nikah masasına oturacağı İdil Fırat'la düğün öncesi yaptıkları şatafatlı kına gecesi, Fırat'ın zihniyetini ortaya koyacak cinsten. 

Hiçbir lüks ve masraftan kaçınmayan Fırat çifti, Kuzey Afrika ülkesi Fas adetlerine göre bir kına gecesi düzenleyerek Cumartesi Anneleri'nin acılarını paylaştıklarını çabucak unuttuklarını da gözler önüne serdi. 

İşte olay kına gecesinden kareler...

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:29
  1. İstanbul
  2. Mert fırat
  3. İdil Fırat
  4. cumartesi anneleri
  5. Lüks kına gecesi
  6. ikiyüzlülük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram'da satılan kurbanlık sayısı açıklandı
    1. Bayram'da satılan kurbanlık sayısı..
    2. Ballıbabanın faydalarını biliyor..
    3. BM'den ABD'ye çok sert tepki: Ayakta..
    4. Muhteşem bir burun!
    5. Ekip otomobilinin benzinini çalan..
    6. Diyarbakır'da insanlığın bittiği an!..
    7. Galatasaray ABD'li yıldızla imzaladı!
    8. Hamile evi nasıl olmalı?
    9. Bekir Pakdemirli'den 30 Ağustos Zafer..
    10. Kıbrıs'ı sarsan casusluk... Suçüstü..
    11. Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı:..
    12. Anlaşma sağlandı! Love'ın yeni takımı
    13. Güney Amerika'da askeri hareketlilik!
    14. Beştepe'de İran ile önemli görüşme!
    15. 2018 KPSS DHBT sınavı ne zaman..
    16. İran Dışişleri Bakanı Zarif, AK Parti'de
    17. Tunceli'de korkutan baskın! Gece..
    18. Başakşehir Mısırlı oyuncuyu kadrosuna..
    19. KPSS ÖABT sonuçları sorgula
    20. Kazada yaralananların cüzdanlarını..
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor