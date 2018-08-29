İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi Anneleri'ni savundu, bugün lüks kına gecesi yaptı

Geçtiğimiz günlerde 'Cumartesi Anneleri'nin terör sevicisi CHP ve HDP'lilerin gazına gelerek İstanbul Taksim meydanında yapmak istedikleri olaylı yürüyüşün ardından yaptığı açıklamalarla Cumartesi Anneleri'ne destek verdiğini belirten dizi oyuncusu Mert Fırat'ın 8 Eylül'de nikah masasına oturacağı İdil Fırat'la düğün öncesi yaptıkları şatafatlı kına gecesi, Fırat'ın zihniyetini ortaya koyacak cinsten.

Hiçbir lüks ve masraftan kaçınmayan Fırat çifti, Kuzey Afrika ülkesi Fas adetlerine göre bir kına gecesi düzenleyerek Cumartesi Anneleri'nin acılarını paylaştıklarını çabucak unuttuklarını da gözler önüne serdi.

İşte olay kına gecesinden kareler...