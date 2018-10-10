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İkisi olmadan olmaz

Kahramanmaraş dondurması için keçisinin sütü, orkidesinin yumrusu gerek.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:07
İkisi olmadan olmaz


Kahramanmaraş dağlarında nisanla birlikte çiçeklenip güneşe gülümseyen orkideler, ile keçiler ünlü Maraş dondurmasının sırrını taşıyor. Çünki o sır, onların kök yumrularındaki sahlebte ve bu dağlarda otlayan keçinin sütünde gizli..

Sahlebin elde edildiği orkide türlerine bu dağlar bambaşka bir renk ve aroma veriyor ki, onu böyle halkı tanıyor, biliyor. Günü gelince topluyor. İşte şu sıralar o günlerdeyiz..

Sahlebin elde edildiği orkidenin kökünde iki yumru bulunuyor. Biri önceki yıla ait eski ana, ebe yumru. Bu yumru aslında geçen yılın bitkisinin toprak üstü sürgününü oluşturduğundan büyük ve buruşuk olur. Diğeri genç kardeş yumrudur. Yeni yılda meydana gelmiş, gelecek yılın bitkisini oluşturacaktır. Genç, küçük, ve dolgundur. Bitki, çiçekte iken işte bu yeni yumrular toplanır; daha büyük sert, buruşuk, kirli beyaz renkte olan eski yumru bırakılır.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:07
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